Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Körperverletzung in der Gruppe

Freiburg (ots)

Breisach. In der Nacht zum Samstag wurde die Polizei verständigt, weil sich eine Gruppe junger Männer in der Bahnhofstraße in Breisach, in der Nähe des Bahnhofes, prügeln würde. Noch während die Polizei versuchte den Streit zu schlichten, trat ein 36jähriger Mann den Geschädigten in den Bauch und verletzte ihn leicht. Die insgesamt vier Beteiligten jungen Männer konnten schließlich getrennt werden. Die Ermittlungen dauern an.

