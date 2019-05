POL-PDLD: Roschbach - Mit faustgroßem Stein verletzt

Polizeidirektion Landau

Weil ein LKW-Fahrer scheinbar unberechtigt die Straße "Am Rosenkränzel" befuhr, kam es gestern Morgen kurz nach 7 Uhr nach einem Wortgefecht zu Handgreiflichkeiten zwischen einem Passanten sowie dem LKW-Fahrer, wobei dieser mit einem faustgroßen Stein gegen den Passanten losging und ihn dabei am Kopf, Knie und Hand verletzte. Der Fahrer setzte sich anschließend in seinen LKW und flüchtete. Anhand des Kennzeichens konnte er mittlerweile ausfindig gemacht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

