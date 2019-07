Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Fast 2 Promille und mit dem Fahrrad unterwegs

Freiburg (ots)

Breisach. Ein 36jähriger Mann konnte in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeppelinstraße in Breisach kontrolliert werden. Der Mann war zwar mit dem Fahrrad unterwegs, hatte aber dennoch einen Promillewert von über 1,9. Er wird mit einer Anzeige und einer erheblichen Geldstrafe rechnen müssen.

