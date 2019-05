Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Fahrradstreife im Einsatz

Mainz (ots)

Am heutigen Mittwoch, 29.05.2019, hat die Fahrradstreife der Polizei Mainz zwischen 07:00 und 14:00 Uhr den Straßenverkehr kontrolliert.

Bei einer morgendlichen Überprüfung der Schulwege konnten wir feststellen, dass die meisten Kinder einen Fahrradhelm trugen. Die Kontrolle wurde zudem von fast allen Verkehrsteilnehmern positiv wahrgenommen.

Bei einer nachfolgenden Überprüfung des Fahrradstreifens in der Straße An der Goldgrube konnten in einem Zeitraum von 45 Minuten insgesamt fünf Kraftfahrzeugführer beobachtet werden, welche verbotswidrig auf dem Radfahrstreifen parkten und dadurch Radfahrer und auch den ÖPNV behinderten.

Bei einer Überprüfung der Fußgängerzone im Altstadtbereich wurden insgesamt gegenüber sechs Radfahrern und neun PKW-Fahrern gebührenpflichtige Verwarnungen wegen des illegalen Befahrens ausgesprochen.

Zudem mussten wir im Laufe des Tages insgesamt sechs Rotlichtverstöße, sowohl von PKW-, als auch von Radfahrern an verschiedenen Ampeln im Stadtgebiet feststellen und entsprechend ahnden.

