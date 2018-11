POL-LB: Vaihingen/Enz-Kleinglattbach: Autoknacker unterwegs

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Freitag, gegen 01:45 Uhr informierte ein Anwohner des Osterwiesenwegs in Kleinglattbach die Polizei, nachdem ihm drei junge Männer aufgefallen waren, die augenscheinlich versucht hatten, geparkte Autos aufzubrechen. Nachdem der Zeuge die Jugendlichen in Richtung des alten Bahnhofs verfolgt hatte, trafen Polizeibeamte in der Bahnhofstraße einen 17-Jährigen an. Bei ihm fanden die Polizisten neben einem Messer auch mehrere hundert Euro Bargeld. Bei einer Überprüfung im dortigen Bereich wurden mehrere Fahrzeuge festgestellt, an denen die Scheiben zum Teil vom Eis befreit worden waren, um die Innenräume einzusehen. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder mögliche geschädigte Autobesitzer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042/941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell