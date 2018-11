POL-LB: Sindelfingen: Vorfahrt nicht beachtet; Sindelfingen: 10-Jährige mit Fahrrad angefahren - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen: Vorfahrt nicht beachtet

Einen Leichtverletzten und 25.000 Euro Sachschaden waren das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag gegen 17.15 im Kreuzungsbereich der Bleichmühlestraße und der Kocherstraße in Sindelfingen. Eine 32-jährige Frau war mit ihrem Mercedes auf der Bleichmühlestraße in Richtung der Würbenthaler Straße unterwegs. Ein 51-Jähriger, der ebenfalls mit einem Mercedes unterwegs war, befuhr die Kocherstraße in Richtung Bleichmühlestraße. Im Kreuzungsbereich Bleichmühlestraße/Kocherstraße achtete die 32-Jährige nicht auf den von rechts kommenden 51-Jährigen und es kam zur Kollision. Der 51-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 25.000 Euro. Der Mercedes des 51-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sindelfingen: 10-Jährige mit Fahrrad angefahren - Zeugenaufruf

Eine Zehnjährige wollte mit ihrem Fahrrad am Donnerstagmorgen gegen 07.15 Uhr einen Fußgängerüberweg auf Höhe des Kreisverkehrs in der Talstraße in Sindelfingen überqueren. Laut eigenen Angaben wartete sie, bis eine von links kommende Autofahrerin angehalten hatte. Als das Mädchen den Fußgängerüberweg zur Hälfte überquert hatte, fuhr die Pkw-Lenkerin jedoch los, stieß mit der 10-Jährigen zusammen und verletzte sie leicht. Die Autofahrerin soll die 10-Jährige daraufhin angeschrien und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen oder silbernen Pkw-Kombi handeln. Die Fahrerin soll circa 45 Jahre alt sein und blonde, gelockte Haare haben. Zur Unfallzeit trug sie eine Brille. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell