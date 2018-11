POL-LB: Einbruch in Herrenberg; Verkehrsunfallflucht auf der BAB 8 - Gemarkung Leonberg

Ludwigsburg (ots) - Herrenberg-Kayh: Schmuck gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstag zwischen 14:45 und 18:15 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Rosengartenstraße in Herrenberg-Kayh. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelte der Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss auf. Anschließend durchsuchte er im Haus die Räume und entwendete hierbei diverse Schmuckstücke im Wert einer dreistelligen Summe. Obendrein ließ der Unbekannte ein Kopfkissenbezug mitgehen und transportierte darin die Beute mutmaßlich ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, in Verbindung zu setzen.

BAB 8 / Leonberg: 54-Jähriger mutmaßlich unter Medikamenteneinfluss unterwegs

Am Freitag kurz nach 00:00 Uhr war ein 54-Jähriger mit einem Opel auf der BAB 8 von Karlsruhe kommend in Richtung München unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West stieß der 54-jährige Fahrer dann plötzlich gegen einen Lkw-Anhänger, dessen 37-jähriger Lkw-Fahrer gerade einen Überholvorgang durchführen wollte. Nachdem der Lkw-Fahrer nach dem Zusammenstoß auf dem Standstreifen angehalten hatte, fuhr der 54-Jährige, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon. Offenbar hatte er die Autobahn im weiteren Verlauf an der Anschlussstelle Leonberg-West verlassen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten alarmierte Einsatzkräfte der Polizei den flüchtigen Opel mit frischen Unfallspuren sowie den 54-jährigen Fahrer gegen 00:30 Uhr an einer Tankstelle in Renningen antreffen. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der 54-Jährige mutmaßlich unter Einfluss von Medikamenten stand. Anschließend musste er sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Darüber hinaus muss noch ermittelt werden, ob der Fahrer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf welche Summe sich der angerichtete Gesamtschaden beläuft, ist derzeit nicht bekannt.

