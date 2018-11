POL-LB: Unfallflucht in Großbottwar; Verkehrsunfall in Marbach am Neckar und auf der BAB 81 - Gemarkung Steinheim an der Murr

Ludwigsburg (ots) - Großbottwar: Ampelmast beschädigt

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Donnerstag gegen 08:30 Uhr in Großbottwar entdeckt wurde, sucht das Polizeirevier Marbach, Telefon 07144/900-0, nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war auf der Gartenstraße unterwegs und beschädigte dort vermutlich beim Vorbeifahren eine Ampelanlage. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich eventuell um einen Sattelzug gehandelt haben.

Marbach am Neckar: Radfahrer leicht verletzt

Ein 27 Jahre alter Radfahrer musste am Donnerstag durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er kurz nach 08:00 Uhr in Marbach am Neckar in einen Unfall verwickelt worden war. Ein 84-jähriger Opel-Fahrer wollte entlang der Güntterstraße aus einer Parklücke auf die Fahrbahn einfahren. Dabei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den in gleicher Richtung auf der Güntterstraße fahrenden Radfahrer und prallte mit ihm zusammen. Der 27-Jährige stürzte in der Folge auf den Asphalt und erlitt leichte Verletzungen.

BAB 81 / Steinheim an der Murr: Verkehrsunfall sorgt für Stau

Zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim ereignete sich auf der BAB 81 am Donnerstag gegen 06:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19-Jährige leicht verletzt wurde. Ein 39-Jähriger war mit seinem Fiat Ducato auf dem linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Während seiner Fahrt wechselte er auf den mittleren Fahrstreifen und übersah dort vermutlich aus Unachtsamkeit einen 21-jährigen Opel-Fahrer, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Fiat stieß in der Folge mit dem Opel zusammen. Der Opel drehte sich, wurde abgewiesen und prallte mit einem 31-jährigen VW-Lenker zusammen, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Im Zuge des Unfalls erlitt die 19-jährige Opel-Beifahrerin leichte Verletzungen. Zudem wurde durch Trümmerteile der Reifen eines Mercedes beschädigt, dessen 44 Jahre alte Fahrerin die Unfallstelle passierte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Insgesamt mussten drei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Hierzu wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten der linke und teilweise auch der mittlere Fahrstreifen bis etwa 08:25 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von etwa neun Kilometern.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell