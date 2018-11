POL-LB: Walheim: Brand im Kraftwerk

Ludwigsburg (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagmorgen gegen 07:00 Uhr ein Transformator auf dem Betriebsgelände des Kraftwerks in Walheim in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Wahlheim, Besigheim und Gemmrigheim waren mit 50 Einsatzkräften rasch vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nicht fest.

