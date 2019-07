Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Auto versinkt im Krebsbach

Freiburg (ots)

Ihringen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr eine 34-Jährige mit über 1,8 Promille die Straße am Krebsbach, kam vermutlich aufgrund der Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und fuhr in den Hochwasser führenden Krebsbach. Das Fahrzeug wurde einige Meter mitgerissen und versank anschließend an einer Brücke. Die im Fahrzeug befindlichen Personen konnten sich unverletzt retten. Der Wagen wurde im Anschluss mit einem Bagger geborgen.

