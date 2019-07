Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen-Hecklingen: Einbruch beim Sportverein

Emmendingen: Illegale Müllentsorgung im Allmend

Kenzingen: Einbruch in das Rathaus

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen) -

Kenzingen-Hecklingen: Einbruch beim Sportverein

Am Sonntag, zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten des SV Hecklingen ein. Im Innenraum des Vereinsheimes wurden diverse Snacks aufgerissen und verzerrt. In einem weiteren Raum wurde ein Darts-Automat aufgebrochen und das Münzgeld entwendet. Im Außenbereich des Vereinsheimes wurden die Außenwände mittels zweier aufgefundener Spraydosen besprüht. Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Polizeiposten Kenzingen, Tel. 07644/9291-0, entgegen.

Emmendingen: Illegale Müllentsorgung im Allmend

Am Samstag wurde im Bereich des Sendeweges im Allmend eine illegale Müllablagerung gemeldet. An der Örtlichkeit wurde ein alter Zaun aufgefunden. Auffällig ist, dass der Zaun auf der einen Seite Weiß und auf der anderen Seite Braun gestrichen ist. Zusätzlich befinden auf den Zaunpfosten chromglänzende Pfostenabdeckungen mit Kugelköpfen. Hinweise zu der Herkunft des Zaunes nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

(Bild: Polizei)

Kenzingen: Einbruch in das Rathaus

Bereits vergangene Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, drangen Unbekannte gewaltsam in das Kenzinger Rathaus ein. Im Rathaus selber wurden mehrere Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Über mögliches Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Kenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 07644/9291-0.

