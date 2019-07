Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 15. Juli 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Thiede: Einbruch in Gewerbebetrieb, Schweißgeräte entwendet

Freitag, 12.07.2019, 16:30 Uhr, bis Montag, 15.07.2019, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am vergangenen Wochenende nach Aufbrechen eines Fensterelementes in die Ausstellungsräumlichkeiten eines Gewerbebetriebs in der Schäferwiese in Salzgitter Thiede. Aus den Räumlichkeiten wurden verschiedene Gegenstände, hauptsächlich zirka 25 Schweißgeräte, entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Hinweise 05341 / 1897-0.

Salzgitter Bad: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Montag, 08.07.2019, zwischen 15:30 Uhr und 17:45 Uhr

Bereits am vergangenen Montag ereignet sich in der Paracelsusstraße in Salzgitter Bad ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:45 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere linke Seite der Stoßstange eines zum Parken abgestellten roten VW UP gestoßen und hatte diese hierbei beschädigt. Hinweise: 05341 / 825-0.

