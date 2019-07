Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 15. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Erkerode: Verkehrsunfallflucht

Sonntag, 14.07.2019, gegen 06:15 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Sonntagmorgen, vermutlich gegen 06:15 Uhr, gegen einen am rechten Fahrbahnrand der Reitlingstraße ordnungsgemäß abgestellten PKW Opel Corsa. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der parkende Opel wurde erheblich an der vorderen linken Seite beschädigt. Zur entstandenen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen roten PKW BMW gehandelt haben, an der Unfallstelle wurden Trümmerteile eines solchen PKW vorgefunden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Kissenbrück: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Samstag, 13.07.2019, gegen 14:45 Uhr

Ein 33-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Neindorf und Kissenbrück (Kreisstraße 32) nach einem Sturz schwer verletzt worden. Vermutlich aus Unachtsamkeit war er nach dem Durchfahren einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Er musste mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht werden. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch der Rettungshubschrauber sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

