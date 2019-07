Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March-Buchheim: Ein Mensch stirbt bei Wohnungsbrand - Kripo ermittelt

Freiburg (ots)

Ein 65-jähriger Bewohner starb bei einem Brand in seiner Dachgeschosswohnung in der Hauptstraße in March-Buchheim, in der Nacht auf Sonntag, 28.07.2019. Das Feuer war kurz nach Mitternacht gemeldet worden. Der Feuerwehr gelang es, den Brand gegen 0.30 Uhr zu löschen.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit laufen umfangreiche, kriminaltechnische Untersuchungen. Es liegen noch keine verifizierten Erkenntnisse vor.

