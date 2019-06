Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Motorradfahrer stürzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 19-Jähriger am Samstag bei Geislingen zu.

Ulm (ots)

Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 19-Jähriger von Amstetten in Richtung Geislingen. In einer Kurve rutschte seine Kawasaki. Der Fahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg es. Den Sachschaden an dem Zweirad schätzt die Polizei auf ungefähr 3.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

