Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrszeichen gestohlen, Sitzbank und Tisch beschädigt

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 13.08.2019

Verkehrszeichen gestohlen Gemünden (Felda) - Unbekannte Täter stahlen in der vergangenen Woche von einer Baustelle an der Landesstraße L3071 zwischen den Ortschaften Ehringshausen und Kirtorf am Abzweig Maulbach mehrere Verkehrszeichen, Rohrpfosten und Erdanker. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (6.8.), 14 Uhr und Donnerstag (8.8.), 6:30 Uhr. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 600 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Sitzbank und Tisch beschädigt Mücke - Eine Sitzbank und einen Tisch beschädigten unbekannte Täter zwischen Donnerstag (8.8.), 10:30 Uhr und Freitag (9.8.), 12 Uhr, in der Verlängerung des Wälzbachweg an einem angrenzenden Waldgebiet in Mücke/Groß-Eichen. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

