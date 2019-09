Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall beim Abbiegen auf einen Parkplatz

Pirmasens (ots)

Gestern befuhr gegen 17:30 Uhr eine 61jährige PKW-Fahrerin die Simter Straße in Pirmasens. In Höhe eines Einkaufmarktes wollte sie nach links auf den dazugehörigen Parkplatz abbiegen. In diesem Moment setzte ein hinter ihr befindlicher 54jähriger Motorradfahrer zum Überholen an. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell