Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Restaurant

Mainz (ots)

Sonntag, 10.03.2019, 05:50 Uhr bis 06:00 Uhr

Am Sonntagmorgen kommt es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Restaurant in der Mombacher Straße. Die unbekannten Täter drücken den Rolladen hoch und schlagen die Fensterscheibe ein. Sie durchsuchen Schränke und Schubladen. Um in die restlichen Räumlichkeiten zu gelangen, wird im Restaurant noch eine abgeschlossene Tür eingetreten. Eine Reinigungskraft entdeckt die beiden Täter, doch diese können flüchten.

Personenbeschreibungen:

Person 1:

- Mann - circa 185 cm - 20-25 Jahre - Dreitagebart - schwarze Basecap mit weißer Aufschrift - lila Kapuzenpulli - schwarze Bomberjacke - graue Jogginghose - schwarze Turnschuhe - quer über die Brust getragene Umhängetasche

Person 2:

- Mann - circa 175 cm - 20-25 Jahre - Jogginghose - Basecap - Winterjacke mit Kapuze und Schriftzug "Thug Life" auf dem Rücken - Turnschuhe

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell