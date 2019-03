Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl eines Koffers

Mainz-Altstadt (ots)

Montag, 11.03.2019, 00:05 Uhr

Montagnacht entwenden unbekannte Täter den Koffer eines 37-Jährigen in einer Hotel-Lobby in der Mainzer Altstadt. Der 37-Jährige unterhält sich an der Rezeptionstheke während sein Koffer neben ihm steht. Der unbekannte Täter greift nach dem Koffer und verlässt unverzüglich das Hotel. Ein weiterer Mann verwickelt zu diesem Zeitpunkt einen anderen Hotelgast in ein Gespräch, um diesen an der Beobachtung der Tat zu hindern. Dann verlässt auch er unverzüglich das Hotel.

Personenbeschreibung: Person 1:

- Mann - circa 35 - 50 Jahre - kurze Haare - markante Brille - Kopfhörer

Person 2:

- Mann - circa 35- 50 Jahre - Brille - trug Sakko, Krawatte und einen Rucksack

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell