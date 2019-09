Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht zwischen Lemberg und Pirmasens

Pirmasens (ots)

Gestern befuhr gegen 06:30 Uhr ein 51jähriger Mann mit einem Ford Transit die L486 von Lemberg in Richtung Pirmasens. Ausgangs einer Linkskurve kam ihm ein schwarzer Pick-Up entgegen, der seine Fahrspur nicht einhielt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der schwarze Pick-Up unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

