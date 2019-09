Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Falschfahrer auf der B 10 - Straßenverkehrsgefährdung

Pirmasens (ots)

Gestern fuhr um kurz vor 19:00 Uhr ein 80jähriger Fahrer mit seinem grauen VW Golf von der B 270 kommend auf die B 10 in Richtung Fehrbach auf. Als er bemerkte, dass er falsch abgebogen war, wendete er sein Auto und wollte wieder zurück auf die B 270 fahren. Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter blockierte den Falschfahrer mit seinem Auto und sicherte die linke Spur durch sein Fahrzeug ab. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Falschfahrer Beobachtungen gemacht haben, selbst gefährdet wurden oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

