Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Bechhofen (ots)

Leichte Verletzungen am linken Arm und am linken Fuß erlitt ein 32-jähriger Motorradfahrer, der auf der Strecke zwischen Bechhofen und Rosenkopf in der ersten Rechtskurve etwas über die Fahrbahnmitte hinausgetragen wurde und einen entgegenkommenden Pkw touchierte. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000 EUR (Pkw: 8.000 EUR / Krad: 2.000 EUR). Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell