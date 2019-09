Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Pirmasens (ots)

Gestern parkte eine Frau um 11:35 Uhr ihren VW Passat in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 9. Als sie 10 Minuten später zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre im Fahrzeug verbliebene Handtasche entwendet worden war. An der Fahrzeugfernbedienung lag offensichtlich ein Defekt vor, so dass der Passat unverschlossen war. In der Handtasche befand sich ein höherer Geldbetrag. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

