Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw demoliert

Thaleischweiler-Fröschen / Waldfischbach-Burgalben (ots)

In der Zeit von Montagabend auf den frühen Dienstagmorgen, wurde in der Straße Zum Tälchen ein Pkw beschädigt. Unbekannte zerschlugen an einem Mercedes Benz das linke Rücklicht und beschädigten den Kotflügel. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro. Zeugen die hier etwas wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden.

