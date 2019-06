Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Krefeld (ots)

Samstag (08. Juni 2019) brachen unbekannte Täter in eine Privatwohnung ein.

Gegen 20:55 Uhr riefen die Geschädigten bei der Polizei an und teilten den Einbruch mit. In der Zeit von 08:40 Uhr bis zur Feststellung des Einbruchs waren bislang unbekannte Täter Über einen offenen Hinterhof an die Rückseite des Mehrfamilienhauses auf der Hauptstraße gekommen. Sie schoben die Rollade hoch und hebelten das auf Kipp stehende Fenster auf. Sie kletterten in die Wohnung und durchsuchten die gesamte Wohnung. Es wurden Schmuck, Bargeld und ein paar Markenschuhe entwendet.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (327)

