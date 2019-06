Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrüche im Stadtgebiet Krefeld - Die Polizei hat von Freitag bis heute (07./08. Juni 2019) drei Einbruchsversuche und zwei Einbrüche registriert

Krefeld (ots)

- Stadtmitte: Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntag (02. Juni 2019), 10:00 Uhr bis Freitag (07. Juni 2019) 07:00 Uhr versucht in ein Büro auf der Mühlenstraße einzubrechen. Sie hebelten an einem Fenster, gelangten aber nicht in das Haus.

- Benrad Nord: Unbekannte gelangten im Zeitraum vom Donnerstag (06.Juni 2019) 14:00 Uhr bis Freitag (07. Juni 2019) 09:00 Uhr auf der Kempener Allee in ein Mehrfamilienhaus. Dort versuchten sie eine Wohnungstüre aufzuhebeln, was aber mißlang.

Am Freitag (07. Juni 2019) gegen 20:15 bemerkte der Hausmeister des Gymnasium Horkesgath, dass eine unbekannte Person aus dem Gebäude lief. Bei Nachschau wurde ein mit Acrylfarbe beschmiertes Klassenzimmer festgestellt. Der/die unbekannte Täter(in) konnte unerkannt flüchten

- Benrad Süd: Im Zeitraum vom 24. Juni 2019, bis zum 04. Juni 2019, 12:00 Uhr sind unbekannte über den Balkon in ein Reihenhaus eingestiegen und entwendeten eine Geldkassetet mit einem vierstelligen Geldbetrag, sowie Papieren.

- Verberg: Am Samstag (08. Juni 2019), gegen 02:20 Uhr versuchten Unbekannte auf der Heyenbaumstraße den Seiteneingang einer Bäckerei aufzuhebeln. Durch einen ausgelösten Alarm wurden sie abgeschreckt und flüchteten unerkannt.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (328)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell