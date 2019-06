Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Kind

Krefeld (ots)

Gestern (07. Juni 2019), um 18:35 Uhr fuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Rad in die Kreuzung Marienstraße/Kimpler Straße ein und beachtete nicht die Vorfahrt des von rechts kommenden Autofahrers.

Der Junge fuhr die Marienstraße in Richtung Fischeln. Der 18-jährige Autofahrer fuhr auf der Kimplerstraße in Richtung Kölner Straße und konnte trotz sofort eingeleiteter Bremsung, nicht mehr einen Zusammenstoß verhindern. Der 11 jährige trug zum Glück einen Helm und wurde nur leicht verletzt an Angehörige übergeben.(326)

