POL-RE: Herten: Drei Autos auf Parkplatz am Jobcenter zerkratzt

Recklinghausen (ots) - Auf dem Parkplatz am Jobcenter an der Kurt-Schumacher-Straße zerkratzen unbekannte Täter am Sonntag, in der Zeit von 21.30 bis 22.40 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand drei Autos. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell