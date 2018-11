POL-RE: Datteln/Gladbeck: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Datteln

Donnerstag, gegen 17.10 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Lastwagenfahrer aus Lünen auf der Markfelder Straße. Hier kam ihm ein schwarzer Hyundai entgegen, der plötzlich nach links von seiner Fahrspur abkam und im Vorbeifahren mit dem Lastwagen kollidierte. Dabei entstand 2.500 Euro Sachschaden am Lastwagen. Der Hyundai-Fahrer fuhr weiter, ohne sich, um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei der Kollision wurde der Seitenspiegel des Hyundai abgerissen. Er wurde sichergestellt.

Gladbeck

Einen auf der Winkelstraße geparkten blauen Opel Zafira fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstag, 12 Uhr, an. Dabei entstand 1.500 Euro Schaden am Opel. Der Verursacher flüchtete.

Hinweis erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell