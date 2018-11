POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Bottrop:

Auf der Straße "Kleinebrechtshof" wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in ein Wohnhaus eingebrochen. Um ins Gebäude zu kommen, haben die unbekannten Täter ein Fenster in der ersten Etage aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Castrop-Rauxel:

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag wurden drei Gartenhütten eines Kleingartenvereins an der Brandheide aufgebrochen. Der oder die Täter konnten verschiedene Gartenwerkzeuge erbeuten - und unerkannt flüchten.

Dorsten:

Über ein Glasdach kletterten unbekannte Täter am Donnerstag, zwischen 14 und 15.30 Uhr, auf einen Balkon an der Sperberstraße. Dort hebelten sie die Balkontür auf und durchsuchten anschließend die Räume des Wohnhauses nach Diebesgut. Die Einbrecher erbeuteten Sparbücher, Schmuck und Bargeld.

Herten:

Auf der Adalbertstraße wurde zwischen Donnerstagmittag und Donnerstagnachmittag in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten offensichtlich zuerst die Terrassentür zur Erdgeschosswohnung auf und durchwühlten sämtliche Räume. Anschließend gingen sie zur Wohnung im ersten Obergeschoss. Dort schlugen sie eine Türscheibe ein, um in die Wohnung zu kommen - und durchsuchten anschließend die Räume. Mit erbeutetem Schmuck liefen die Täter in unbekannte Richtung davon.

Marl:

Auf der Veilchenstraße sind unbekannte Täter im Laufe des Donnerstags in ein Wohnhaus eingebrochen und haben Armbanduhren und Parfum mitgenommen. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf, um ins Gebäude zu kommen.

Auch auf der Ringstraße wurde am Donnerstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Hier hebelten die Täter ein Fenster auf, um anschließend im Haus die Räume zu durchsuchen. Was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Haltern am See:

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen haben unbekannte Täter einen Baustellencontainer auf dem Raiffeisenplatz aufgebrochen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Recklinghausen:

Auf der Salentinstraße kletterten Einbrecher offensichtloch auf einen Gartentisch, um dann eine Fensterscheibe einzuwerfen. Weil die Bewohner gegen 1.45 Uhr in der Nacht zu Freitag verdächtige Geräusche hörten, schauten sie nach. Die Einbrecher waren inzwischen - ohne Beute - weggelaufen. Ins Gebäude waren sie nicht gekommen.

Im Laufe des Donnerstags wurde in eine Wohnung auf der Düppelstraße eingebrochen. Ob die unbekannten Täter etwas erbeutet haben, ist noch unklar.

