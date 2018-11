POL-RE: Waltrop: Ein Bewohner bei Brand verletzt

Recklinghausen (ots) - "Am Iländ" hat es in der Nacht auf Freitag, gegen 1 Uhr, gebrannt. Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen - vermutlich im Treppenhaus. Ein 63-jähriger Bewohner des Hauses wurde leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen könnte der Brand durch einen technischen Defekt entstanden sein. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen aufgenommen.

