Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Krefeld (ots)

Gestern Morgen (07. Juni 2019), um 10:20 Uhr, fuhr ein Fahrzeugführer vom Gelände der ARGE auf den Fütingsweg und übersah beim Abbiegen nach links eine entgegenkommende Fußgängerin. Diese wurde dabei leicht verletzt. Der 52-jährige Krefelder Taxifahrer wollte mit seinem Taxi nach links abbiegen und fuhr vorsichtig in den Kreuzungsbereich ein. Dort übersah er dann aber die 58-jährige Fußgängerin, die die Siemesstraße in Richtung ARGE ging. Die Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. (325)

