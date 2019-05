Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300419 - 419: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung in Waldbröl-Eichen

Waldbröl (ots)

Am 30.04.2019 gegen 23:50 meldete ein Anwohner einen Verkehrsunfall in Waldbröl-Eichen im Bereich der Turner Straße. Er teilte mit, daß sich eine männliche Person vom Fahrzeug und der Unfallörtlichkeit zu Fuß entfernt hatte. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Autofahrer, ein 36-jähriger Mann aus Nümbrecht, in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle angetroffen werden. Er war aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Bei der Überprüfung des Mannes konnte eine Alkoholisierung bemerkt werden. Daher wurden ihm in Anschluß Blutproben entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

