Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300419-417: Unfallwagen gesucht

Hückeswagen (ots)

Die Polizei sucht nach einem weißen PKW, der am Montagabend (29. April) an der Straße "Am Johannesstift" geparkt war und von einem einparkenden Auto beschädigt worden sein dürfte. Der 82-jährige Verursacher hatte den fremden Wagen gegen 18.30 Uhr am vorderen, linken Kotflügel berührt und sich anschließend zunächst in ein nahegelegenes Haus begeben. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, befand sich das geschädigte Auto nicht mehr vor Ort. Der Senior meldete den Unfall der Polizei, hatte sich aber weder den Fahrzeugtyp noch das Kennzeichen gemerkt. Der Geschädigte wird gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

