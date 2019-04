Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300419-415: Video zeigt torkelnden Autofahrer

Marienheide (ots)

Weil er nach dem Tanken die Rechnung nicht bezahlt hat, ist am Montag (29. April) ein Autofahrer wegen einer Trunkenheitsfahrt aufgefallen. Der Mann hatte gegen 13.30 Uhr an einer Marienheider Tankstelle einen Zwischenstopp eingelegt und war davongefahren, ohne den Sprit bezahlt zu haben. Anhand der Videoaufzeichnung konnte der Fahrzeughalter schnell ermittelt werden. Auf dem Video war aber auch zu sehen, dass der Fahrzeugführer offenbar mit deutlichen Gleichgewichtsstörungen zu kämpfen hatte, so dass die Polizei die Halteranschrift aufsuchte. Dort traf sie auf den mutmaßlichen Fahrer, einen 39-Jährigen aus Marienheide, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten leiteten eine Blutprobenentnahme in die Wege und beschlagnahmten den Führerschein.

