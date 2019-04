Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290419-413: Lauter Auspuff deckt Trunkenheitsfahrt auf

Radevormwald (ots)

Weil sein Peugeot deutlich zu laut war, geriet ein Autofahrer aus Lüdenscheid in eine Polizeikontrolle - wegen Alkoholkonsums musste er eine Blutprobe abgeben. Kurz nach Mitternacht (29. April) war der 49-jährige Autofahrer auf der Bundesstraße 229 im Bereich Wintershaus unterwegs, als er von einer Polizeistreife angehalten wurde. Bereits beim Aussteigen zeigte der Mann deutliche Gleichgewichtsstörungen, so dass er sich sogar an seinem Peugeot abstützen musste. Ein Vortest bestätigte mit einem Wert von 1,5 Promille die deutliche Alkoholisierung; eine Blutprobenentnahme als auch die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge.

