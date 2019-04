Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280419-410: 29-Jähriger wollte nicht zur Blutprobe

Reichshof (ots)

Auf der Kreisstraße 16 zwischen Heischeid und Sinspert ist am Freitagabend (26. April) ein Audi von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt - der vermutliche Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung. Zeugen hatten den verunfallten Wagen gegen 21.10 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. An dem kurz zuvor verunfallten Fahrzeug hielt sich zu diesem Zeitpunkt lediglich ein 29-jähriger Reichshofer auf, der erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Gegenüber der Polizei machte der vermutliche Fahrer keine Angaben zum Unfallgeschehen. Die Polizei ließ dem Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, eine Blutprobe entnehmen. Mit dieser Maßnahme zeigte er sich aber nicht einverstanden - er schubste die Beamten weg, als sie ihn zum Streifenwagen führen wollten, so dass er überwältigt werden musste. Neben dem Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung wird daher auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn ermittelt.

