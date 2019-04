Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280419-409: Blutprobe und Führerscheinsicherstellung nach Alkoholunfall

Lindlar (ots)

Weil er unter Alkoholeinwirkung mit einem PKW gegen eine Mauer gefahren ist, hat am Sonntagmorgen (28. April) ein 19-Jähriger aus Lindlar seinen Führerschein abgeben müssen. Gegen 03.50 Uhr hatte der junge Mann auf der Straße "Am Dorn" in Frielingsdorf die Kontrolle über seinen PKW verloren und war gegen eine Begrenzungsmauer gefahren. Die Polizei ließ dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnehmen, nachdem ein Alkoholtest positiv ausgefallen war.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell