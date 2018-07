POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots) - Diebstahl eines Künstlerskulptur:

In der Zeit von Samstag, den 07.07.2018, 18.00 Uhr, bis zum Zeitpunkt der Feststellung am Sonntag, den 08.07.2018, 13.00 Uhr, kam es in den Verkaufs- und Auststellungsräumlichkeiten einer Kunstausstellung in Vienenburg-Wöltingerode zu einem Diebstahl einer Glasskulptur. Die Glasskulptur hatte einen Metallrahmen und war auf einem Natursteinsockel montiert bzw. angeschraubt gewesen. Wer Hinweise zum Verschwinden der Skulptur geben kann melde sich bitte bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell