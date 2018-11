POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Kiosk - Täter ließ E-Bike zurück

1 weiterer Medieninhalt

Leichlingen (ots) - Kurz nach Ladenschluss ist gestern versucht worden in einen Kiosk an der Opladener Straße einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 21.30 und 22.00 Uhr hatte am Donnerstagabend (15.11.) ein Unbekannter die Rollladen eines Schiebefensters eines Kiosks an der Einmündung Bremsen hochgeschoben. Mit einer mitgebrachten Leiter sicherte er den Rollladen, um ein Herunterrollen zu verhindern. Das Fenster dahinter hatte der Täter bereits aufgehebelt, als er aus ungeklärter Ursache von der Tat abließ und unerkannt flüchtete. Am Tatort ließ die Person ein weißes E-Bike zurück. Die Kriminalpolizei nahm am Abend die Spurensicherung auf und stellte das Fahrrad sicher. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die Hinweise zu einer verdächtigen Person mit einem weißen E-Bike im Bereich des Tatorts, die anschließend zu Fuß flüchtete, geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (shb)

