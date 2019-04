Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290419-411: Range Rover gestohlen

Radevormwald (ots)

Diebe haben zwischen zwei und neun Uhr am Sonntag (29. April) einen in der Jahnstraße abgestellten Range Rover gestohlen. Es handelt sich um ein graulackiertes Modell des Typs Evoque mit den amtlichen Kennzeichen GM-MC 1026. Aufgrund vorgefundener Glasscherben geht die Polizei davon aus, dass die Täter an dem Fahrzeug zunächst eine Seitenscheibe an der Beifahrerseite eingeschlugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

