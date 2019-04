Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290419-414 Verkehrsunfall mit Personenschaden Kollision forderte zwei Schwerverletzte

Engelskirchen (ots)

Ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Kölner Straße (L136)/Weiershagener Straße (L336) hat am Montagabend (29.04.) zwei Verletzte gefordert. Um kurz vor 18 Uhr befuhr ein 60-jähriger Pkw Fahrer aus Engelskirchen die Weiershagener Straße in Richtung Kölner Straße und beabsichtigte in der Folge, nach links in Richtung Ründeroth abzubiegen. Dabei übersah er den Pkw einer 62-jährigen Frau aus Gummersbach, die aus Richtung Ründeroth kommend in Fahrtrichtung Osberghausen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen und mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme für knapp eine Stunde gesperrt.

