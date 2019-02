Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Badenweiler - Lkw beschädigt Zaun - Zeugen gesucht!!!

Freiburg

Am Mittwochmorgen, 20. Februar, gegen 11:45 Uhr befuhr ein Klein-Lkw mit blauem Planenaufbau aus der Ortsmitte kommend die Ernst-Scheffelt-Straße in Badenweiler in Fahrtrichtung Niederweiler. Der Fahrer des Lkw streifte mit seinem Fahrzeug zunächst einen Ast und dann mit dem Heck einen Gartenzaun, welcher hierdurch beschädigt wurde. Der Fahrzeuglenker entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Lkw war möglicherweise am Mittwochvormittag im Zulieferdienst in Badenweiler tätig. Zeugen, welche weitere Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier in Müllheim, unter Tel. 07631-17880, in Verbindung.

RM/ DH

