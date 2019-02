Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Mülleimer angezündet

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend einen Mülleimer auf dem Hof einer Schule in Waldshut angezündet. Dabei wurde der Holzeinsatz des Mülleimers zerstört. Gegen 19:45 Uhr waren Anwohner auf das Feuer aufmerksam geworden und löschten es selbstständig. Vom Vorfall betroffen war eine Schule in der Mozartstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) entgegen.

