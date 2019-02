Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Parkplatzrempler mit Flucht

Freiburg (ots)

Breisach - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Donnerstag 21.02.2019 in der Zeit zwischen 19:00 und 19:20 Uhr ein auf dem Lidl-Parkplatz geparkten grauen BMW 1er am vorderen linken Kotflügel während sich die Besitzerin beim Einkaufen befindet. Als diese zum BMW zurückkam stellte sie die Beschädigungen fest, das Verursacherfahrzeug war davon gefahren. Das Polizeirevier Breisach bittet etwaige Zeugen sich unter Tel.: 07667/91170 zu melden.

