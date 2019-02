Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Unfallflucht - beträchtlicher Schaden hinterlassen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstag in Klettgau-Geißlingen an einem geparkten Pkw einen beträchtlichen Sachschaden verursacht und ist anschließend geflüchtet. In der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr stand der beschädigte VW im Höhenringweg ordnungsgemäß am Straßenrand. Vermutlich beim Rangieren oder Ausparken dürfte der VW von einem anderen Fahrzeug touchiert worden sein. Am VW waren helle Rückstände erkennbar. Der Schaden am VW dürfte sich auf rund 5000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Wutöschingen (Tel. 07746 9285-0) ermittelt in dieser Angelegenheit.

