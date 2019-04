Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300419-416: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der L 284

Lindlar (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung L 284 / L 84 mussten am Dienstagmorgen (30. April) zwei Männer im Alter von 48 und 63 Jahren mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Gegen 06.20 Uhr war ein in Bonn wohnender Fahrer eines Kleintransporters aus Richtung Waldbruch kommend in den Kreuzungsbereich mit der L 284 eingefahren, um auf der L 84 weiter in Richtung Scheurenhof zu fahren. Ein 63-jähriger Lindlarer, der auf der L 284 in Richtung Kürten unterwegs war, prallte mit großer Wucht in die Seite des querenden Kleintransporters. Dabei erlitten der 63-Jährige sowie der 48-jährige Beifahrer im Kleintransporter jeweils schwere Verletzungen. Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme und dem Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die Unfallstelle für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell