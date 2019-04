Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300419-418: 18-jähriger Leichtkraftradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Klosterstraße / Griemeringhauser Straße hat sich am Dienstagmittag (30. April) ein 18-Jähriger aus Marienheide schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Klosterstraße in Richtung Marienheide-Zentrum gefahren, als eine 31-jährige Autofahrerin aus Marienheide von der Griemeringhauser Straße aus nach links auf die Klosterstraße einbog. Der 18-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, fuhr in die Seite des abbiegenden BMW und wurde über das Auto hinweg auf die Straße geschleudert. Nach einer ersten Behandlung am Unfallort brachte ein Rettungswagen den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Sowohl das Leichtkraftrad als auch der BMW der ebenfalls aus Marienheide stammenden 31-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell