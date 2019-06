Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Krefeld (ots)

Gestern mittag (08. Juni 2019) wurde ein Radfahrer im Kreuzungsbereich Oppumer Straße und Dießemer Bruch leicht verletzt.

Gegen 17:10 Uhr fuhr eine 40-jährige Krefelderin mit ihrem Fiat über die Oppumer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Dießemer Bruch zog ein 72-jähriger Krefelder mit seinem Fahrrad plötzlich von rechts quer über die Fahrbahn. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer am linken Arm und linken Knie leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ungefähr 1250 Euro.(326)

