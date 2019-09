Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Trulben (ots)

Eine 47jährige Fahrerin eines Mitsubishi Colt befuhr gestern gegen 16:00 Uhr die Hauptstraße in Richtung Pirmasens und wollte auf einen Parkplatz auffahren. Der nachfolgende 29jährige Fahrer eines Peugeot Expert bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Mitsubishi auf. In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils drei Personen. Ein 3jähriger Junge aus dem Verursacherfahrzeug wurde vorsorglich im Krankenhaus ambulant untersucht. Die Fahrerin und die 67jährige Beifahrerin des Mitsubishi klagten über Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich. Sie wurden vor Ort ärztlich versorgt. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils circa 3000 Euro. Bei der Unfallaufnahme zeigten sich beim Unfallverursacher deutliche Anzeichen für Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

